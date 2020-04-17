Знаменитая актриса умерла в возрасте 61 года

17.04.2020, 19:55, Разное

Известная французская актриса

Патрисия Милларде скончалась на 62-м году жизни в римской больнице. Об этом сообщил итальянский журналист Давид Маджио. Причиной смерти звезды стал сердечный приступ.

Напомним, Патрисия Милларде прославилась благодаря роли судьи в сериале “Спрут”. Она также сыграла в проектах “Горячий шоколад”, “Крысиные бега” и “Элен и ребята”, передает ToDayNews Ufa.