Посол призвал США освободить заключенных россиян по гуманитарным соображениям

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17.04.2020, 19:53, Новости дня

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал власти США освободить заключенных россиян, включая летчика Константина Ярошенко, по гуманитарным соображениям.

«Продолжаем добиваться освобождения россиян по гуманитарным соображениям. В этой связи лично обратился к генпрокурору США У. Барру и директору федерального бюро тюрем М. Карвахалю. Призвал рассмотреть возможность возвращения российских заключенных на Родину по соображениям гуманности. В их числе, безусловно, и К.В.Ярошенко», – передает РИА «Новости» слова посла.

Кроме того, посольство РФ запросило власти США о медобследовании заключенного летчика Константина Ярошенко.

«Что касается К.В. Ярошенко, то в ходе последнего медосмотра житель России жалоб не высказывал. Чувствовал себя нормально. Со своей стороны запросили американские власти о проведении дополнительного медобследования соотечественника. Будем требовать принятия конкретных мер, направленных на недопущение его заражения COVID-19», – говорится в заявлении Антонова.

Он сообщил также, что посольство внимательно следит за состоянием здоровья российских граждан, содержащихся в заключении в США.

Ранее защита Константина Ярошенко попросила Бюро тюрем США освободить россиянина из-за ситуации с коронавирусом. Тем временем сам российский летчик, отбывающий заключение в тюрьме в американском городе Данбери штата Коннектикут, заявил о наличии всех симптомов заражения новым коронавирусом.



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