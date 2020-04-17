ООН спрогнозировала рецессию в Африке, Латинской Америке и арабских странах

17.04.2020, 19:53, Новости дня

Страны Африки, Латинской Америки, Азии, а также арабские государства окажутся в рецессии из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе ООН «Долговые обязательства и COVID-19».

«Первичные оценки показывают, что Африка столкнется с первой рецессией за последние 25 лет, в то время как Латинская Америка и страны Карибского бассейна испытают самую глубокую рецессию за всю свою историю. Аналогичный экономический спад грозит многим странам мира, в том числе в Азии, а также арабским государствам», – цитирует ТАСС документ.

В ООН полагают, что экономический спад имеет разрушительные последствия, в том числе в части «приемлемого уровня задолженности».

«Речь не идет только о странах с низким уровнем доходов. Государства со средними доходами, где проживают до 75% мирового населения и 62% малоимущего населения, чрезвычайно уязвимы перед долговым кризисом, утратой доступа к рынкам и оттоком капитала», – подчеркнули в организации.

В подобной ситуации координация между странами стала важнее, чем когда-либо.

«Понадобится выстраивание новой архитектуры международных долговых обязательств, которая обеспечивала бы устойчивость и создавала для институциональных и крупных финансовых рынков стимулы для инвестиций», – заключили в ООН.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что в условиях глобальной рецессии, вызванной коронавирусом, в 2020 году могут умереть сотни тысяч детей.

В пятницу рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины до уровня неизбежного дефолта.