Сергей Жуков придумал необычный проект, чтобы помочь родителям с детьми отдохнуть на карантине

17.04.2020, 19:35, Разное

Официальный карантин продлен в Москве до конца апреля. Впрочем, в то, что 1 мая можно будет свободно выйти на улицу или пойти в парк на те самые, любимые россиянами, шашлыки, верят только отчаянные оптимисты. Сделать жизнь больших и маленьких семей в изоляции счастливее решил Сергей Жуков. Он запустил необычный и очень добрый проект: пока все музыканты делают онлайн-концерты и выходят в прямые эфиры в соцсетях, он взялся за… чтение сказок! Подкаст “Сказки от Жуковых” призван привнести в дом мир, спокойствие и радость.

Вы любите сказки? Мы – очень. В нашей семье есть традиция. Если папа вечером дома, а это не очень часто, но случается, мы садимся вместе перед сном в детской и рассказываем, как у кого день прошел, а потом читаем сказку на ночь. Сначала читали Нике, потом Энджелу, а теперь старшие дети помогают читать сказки Мироше.

Сейчас мы, как и вся страна, сидим дома на самоизоляции, поэтому у нас появилось время записать для вас те сказки, которые мы любим и слушаем сами. В записи принимали участие папа Сережа, мама Регина, Ника, Энджел и даже маленький Мирон.

Я давно хотел сделать что-то доброе и полезное для родителей и детей. Мне в детстве сказки читала мама. Сейчас мы читаем сказки своим детям. Но в быстром современном мире иногда родителям не хватает времени, чтобы достать книжку, сесть со своим ребенком и почитать ему на ночь. Тогда на помощь приходит Семья Жуковых,

– объясняет свою задумку Сергей.

Сергей Жуков и Регина Бурд с детьми: 11-летней Никой, 9-летним Энджелом и 5-летним Мироном

Сказки были записаны в течение последних недель на домашней студии Жукова. Сергей сам сочинял музыкальное сопровождение к каждой истории. Изначально предполагалось, что в записи будут принимать участие только сам певец, его супруга Регина Бурд и старшие дети: 11-летняя Ника и 9-летний Энджел. Но самый младший сын Жуковых, 5-летний Мирон тоже захотел поучаствовать в записи. Его дебют состоялся в третьем подкасте – сказке “Что бы ни случилось”.

Жуков уверен, что сказки будут популярными у детей и родителей, ведь они гораздо полезнее, чем игры на айпаде и бесконечные мультики. Подкаст сейчас размещается эксклюзивно ВКонтакте, в сообществе “Сказки от Жуковых”. Все выпуски можно послушать абсолютно бесплатно. Прямо сейчас там уже можно найти рассказ Николая Носова “Фантазеры”, сказку Валентина Катаева “Цветик-семицветик” и стихотворение “Что бы ни случилось” шотландской писательницы Деби Глиори.