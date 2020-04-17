 

Нескучный карантин с Липой Тетерич: как приготовить идеальный кулич без яиц и дрожжей

17.04.2020, 19:35, Разное

Всем hello! Я, как и многие, в ожидании Светлой Пасхи. Пасха – это чудо, и мне верится, что вместе с апрельскими дождями смоются буквально все невзгоды и напасти, природа расцветет и обновится вместе нами. Ленты соцсетей пестрят рецептами пасхальных куличей: у кого семейный многовековой, у кого новосочиненный безглютеновый – есть на любой вкус и кулинарный опыт. Не удивить! У меня тоже есть любимый проверенный рецепт. Но в этот раз я оказалась в новых обстоятельствах. Напишу как есть. У меня закончился запас яиц: те, что были, я покрасила, забыв оставить на кулич. С доставкой тоже не получилось: ближайшее время доставки продуктов на дом – через полторы недели, а выходить в магазин только ради яиц, я не решилась. Короче, ловите рецепт пасхального кулича без яиц и без дрожжей! Простой в исполнении, экономный по времени, гарантированно удачный и вкусный!

Ингредиенты для кулича без яиц и дрожжей:

Мука – 300-350 г
Кефир – 300 мл (я взяла прямо скисший – свежего не было, но это даже хорошо для рецепта)
Сливочное масло – 100 г
Сахар – 150 г
Сода – 1 ч. л. (или 4 ч. л. разрыхлителя)
Изюм или цукаты – 100 г (можно ограничиться только ванильным сахаром)

Способ приготовления:

1. Просеиваем муку, чтобы куличи получились более воздушными.
2. Кефир соединяем с содой. Размешайте и оставьте на пару минут. В варианте с разрыхлителем вместо соды – смешиваем разрыхлитель с мукой.
3. Растапливаем сливочное масло. Добавляем в растопленное масло сахар. Для более яркого аромата можно добавить ванильный сахар. Теперь к маслу добавляем смесь кефира с содой. Размешиваем. Добавляем муку. Потом по желанию изюм или цукаты.
4. Снова размешиваем, но не очень долго. Мешать лучше ложкой. Тесто должно получиться не жидким, но и не тугим.
5. Наполняем формы примерно на 1/2-2/3 высоты, смазав предварительно дно и стенки формы сливочным маслом. Теперь отправляем куличи печься в предварительно разогретую до 180 °С духовку – минут на 25-30, если формы небольшие, и минут на 45, если у вас большие емкости для куличей. Тесто хорошо поднимается. Рецепт-находка! Готовность проверьте зубочисткой.

Украшаем по вкусу, тут уж отталкивайтесь от того, что есть в холодильнике и от вашей фантазии. Я и классическую шапку для куличей люблю, и мармеладный орнамент, и роспись кулинарными карандашами, и даже банальные горошины конфет M&M’s. В этот раз мы сделали глазурь из тертого расплавленного шоколада, а надпись из кусочков марципановых конфет и кулинарного карандаша. К рецепту кулича без яиц предложу вам и вариант приготовления глазури без яиц.

Ингредиенты для глазури без яиц:

Сахарная пудра
Сливочное масло
Лимон

Способ приготовления:

1. Сливочное масло растопить, добавить сахарную пудру и лимонный сок.
2. Несколько минут варите на медленном огне, непрерывно помешивая.
3. При остывании глазурь начнет густеть, в этот момент и наносите на кулич.

Делюсь фотоотчетом и надеюсь, что кого-нибудь выручу этим рецептом!

А яйца, которые я покрасила, забыв оставить их на кулич, я красила вместе с дочкой Мелиссой. Стараюсь не повторяться каждый год и использую разные техники окрашивания. В этот раз у нас природные красители из цветков сафлора, щепок корня растения марена и луковой шелухи. Сами травяные наборы покупные, остались еще с прошлого года. Перепелиные яйца доверила Мелиссе: их удобно красить ребенку и на столе они особенно мило смотрятся.

Стол мы всегда украшаем коллекцией декоративных яиц, которую я пополняю каждый год. Что-то покупала в нашем храме, а какие-то делаем каждый год с детьми. Например, разукрашиваем деревянные заготовки. А вот новинка моей коллекции пасхального декора – яйца из бетона. Они встретились в новогодней коллекции уже и не помню где. Специально выбрала разного размера – еще тогда задумала дорисовать маркером “лица”, чтоб стилизовать это под свое семейство. Вот такая подготовка у меня к празднику вышла. Всем желаю теплой Пасхи и светлых мыслей! Все будет хорошо!



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