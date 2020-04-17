В КНР создали очки для обнаружения симптомов коронавируса

17.04.2020, 19:30, Разное

В школах и парках Китая применялись очки с тепловым изображением для выявления симптомов коронавируса нового типа. Вскоре такой оптикой будут пользоваться сотрудники правоохранительных органов США.

ИИ-фирма из Китая Rokid прославилась вместе с иными IT-компаниями, работавшими над созданием механизма борьбы с коронавирусом. Теперь азиатский стартап будет продвигать свои продукты на мировом рынке, сейчас он ведет переговоры с американскими коллегами о реализации очков T1.

Оптика обладает инфракрасными сенсорами, всего за 120 секунд она способна измерить удаленно температуру у 200 человек, если те располагаются в границах трех метров от юзера. Девайс работает на процессоре Qualcomm Snapdragon, имеет камеру на 12 Мп и опцию дополненной реальности для голосового управления. В настоящее время очки T1 используются в парках и учебных заведениях Китая.

Система техники Rokid дает возможность добавить функцию распознавания внешности и управления информацией. Стартап не намерен собирать личные данные юзеров напрямую, потому как понимает важность фактора приватности для американских потребителей.