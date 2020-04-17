США впервые за девять лет запустят в космос корабль Crew Dragon

17.04.2020, 19:30, Новости дня

Испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon впервые с 2011 года состоится 27 мая, сообщил директор НАСА Джим Брайденстайн.

«27 мая американские астронавты вновь стартуют на американской ракете с американской земли», – написал Брайденстайн в своем Twitter.

Предстоящий полет станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля с 2011 года, передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре Илон Маск заявил, что первый запуск созданного американской компанией SpaceX корабля Crew Dragon к МКС с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД отвечала на вопрос, позволит ли испытание космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отказаться от доставки американских астронавтов на МКС российскими «Союзами».