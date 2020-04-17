 

США впервые за девять лет запустят в космос корабль Crew Dragon

17.04.2020, 19:30, Новости дня

Испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon впервые с 2011 года состоится 27 мая, сообщил директор НАСА Джим Брайденстайн.

«27 мая американские астронавты вновь стартуют на американской ракете с американской земли», – написал Брайденстайн в своем Twitter.

Предстоящий полет станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля с 2011 года, передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре Илон Маск заявил, что первый запуск созданного американской компанией SpaceX корабля Crew Dragon к МКС с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД отвечала на вопрос, позволит ли испытание космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отказаться от доставки американских астронавтов на МКС российскими «Союзами».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Вдвоем нельзя: в Москве ограничили поездки на машине

31.03 / Гаджеты будут подзаряжаться сами от беспроводных сетей

27.03 / У каждого пятого пациента с COVID-19 ученые обнаружили повреждение сердца

07.02 / Минэнерго накажет сотрудников за попытку купить наклейки с оскорблением Обамы

05.03 / Генпрокуратура проверит сервис MyHeritage, который собирал ДНК россиян

11.03 / По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

06.02 / Пассажирам круизного лайнера с коронавирусом на борту запретили покидать каюты

06.03 / Путин заявил, что сменяемость власти в России нужно обеспечивать, когда страна наберет “побольше ресурсов всяких, жирка”

09.03 / Сборная Казахстана пропустит чемпионат мира по хоккею с мячом

05.02 / США и Украина провели диалог по вопросу торговли стратегическими товарами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска