 

В КНР создали очки для обнаружения симптомов коронавируса

17.04.2020, 19:30, Разное

В школах и парках Китая применялись очки с тепловым изображением для выявления симптомов коронавируса нового типа. Вскоре такой оптикой будут пользоваться сотрудники правоохранительных органов США.
ИИ-фирма из Китая Rokid прославилась вместе с иными IT-компаниями, работавшими над созданием механизма борьбы с коронавирусом. Теперь азиатский стартап будет продвигать свои продукты на мировом рынке, сейчас он ведет переговоры с американскими коллегами о реализации очков T1.

Оптика обладает инфракрасными сенсорами, всего за 120 секунд она способна измерить удаленно температуру у 200 человек, если те располагаются в границах трех метров от юзера. Девайс работает на процессоре Qualcomm Snapdragon, имеет камеру на 12 Мп и опцию дополненной реальности для голосового управления. В настоящее время очки T1 используются в парках и учебных заведениях Китая.

Система техники Rokid дает возможность добавить функцию распознавания внешности и управления информацией. Стартап не намерен собирать личные данные юзеров напрямую, потому как понимает важность фактора приватности для американских потребителей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Астрономы впервые в истории обнаружили экзопланету с водой и пригодной для жизни температурой

18.03 / Мнение: Почему РПЦ запретила целовать руки священникам

04.03 / Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол своего будущего ребенка

14.03 / Павел Прилучный намекнул на возможное участие в новом сезоне шоу «Холостяк»

14.04 / Мнение: О высокой цене маленького промедления с мерами против CoVID-19

15.04 / Владимир Пресняков-старший боится, что после его смерти объявятся любовницы и внебрачные дети

23.03 / ASRock презентовала новые BIOS для видеокарт AMD RX 5600 XT

09.04 / Мнение: Почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной

19.03 / Мнение: Мертвая лошадь

14.04 / Представлена раскладушка LG Folder 2 за 162 доллара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска