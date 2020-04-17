Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе

17.04.2020, 19:30, Разное

Недавно был опубликован результат опроса, касающегося проблемы пандемии коронавируса и проведенного Социологическим антикризисным центром (САЦ). По данным экспертов организации, больше половины жителей РФ не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.

Опрос специалистами САЦ был проведен среди россиян, возраст которых превышает 18 лет, а местом проживания являются города с населением от 100 тысяч человек. Всего в выборке приняла участие тысяча граждан РФ. Согласно данным опроса, 60% опрошенных способны выразить доверие только знакомым врачам, 37% – всем представителям медицины, и лишь 25% – данным, исходящим от Министерства здравоохранения РФ. Стоит отметить, что около 29% не оказывают доверия официальным данным о пандемии, считая версию слишком “либеральной”, а 27%, в свою очередь, подозревают, что “официальная” медицина слишком преувеличивает опасности. Что же касается популярных в последнее десятилетие блогеров, то их мнению доверяют лишь 2% респондентов, а 54% – соответственно, не выражают доверия.

Эксперты антикризисного центра сходятся во мнении, что в настоящее время в отечественном сообществе единой доминирующей позиции нет, и представители разных “направлений по доверию” разделились примерно поровну. При этом интересным является факт, что женщины, в целом, видят опасность COVID-19 более угрожающей, чем мужчины. Об этом сообщает интернет-издание ТАСС.