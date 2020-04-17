 

Sony получила патент на игрового робота-компаньона

17.04.2020, 19:30, Разное

Одинокие геймеры в будущем могут получить гаджет, который позволит тем избавиться от этого чувства. Sony получила патент на игрового автономного робота-компаньона, способного разнообразить досуг игрока, и даже играть с ним.
Известно, новое устройство от Sony будет иметь руки и ноги, которыми сможет двигать в зависимости от происходящего в игровой комнате. Кроме того, робот сможет разговаривать, проявляя эмоции и реагировать на то, как владелец играет в компьютерные игры. Он получит возможность оценивать процесс, делая выводы об успехе человека. При этом набор реакций окажется весьма широким – от радости, до гнева. Эта функция будет работать при помощи биологического датчика, отслеживающего потоотделение у игрока и сканируя его настроение. Тем не менее этим функционал устройства не ограничен. При необходимости, геймер может привлечь к игровому процессу робота-компаньона, и тот сыграет с ним, взяв под своё управление, например, команду соперника в спортивном состязании. Также электронный друг сможет присоединиться к владельцу во время просмотра телевизионных программ.

В патентной документации указывается, что от владельца робота-компаньона потребуется и обратная связь. Он должен будет проявлять интерес к своему приобретению и общаться с ним, чтобы устройство чувствовало любовь и заинтересованность. Гаджет будет просить у пользователя зарядить его, и при игнорировании сам начнёт проявлять всё меньше участия к игроку.



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