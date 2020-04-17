 

Sony получила патент на игрового робота-компаньона

17.04.2020, 19:30, Разное

Одинокие геймеры в будущем могут получить гаджет, который позволит тем избавиться от этого чувства. Sony получила патент на игрового автономного робота-компаньона, способного разнообразить досуг игрока, и даже играть с ним.
Известно, новое устройство от Sony будет иметь руки и ноги, которыми сможет двигать в зависимости от происходящего в игровой комнате. Кроме того, робот сможет разговаривать, проявляя эмоции и реагировать на то, как владелец играет в компьютерные игры. Он получит возможность оценивать процесс, делая выводы об успехе человека. При этом набор реакций окажется весьма широким – от радости, до гнева. Эта функция будет работать при помощи биологического датчика, отслеживающего потоотделение у игрока и сканируя его настроение. Тем не менее этим функционал устройства не ограничен. При необходимости, геймер может привлечь к игровому процессу робота-компаньона, и тот сыграет с ним, взяв под своё управление, например, команду соперника в спортивном состязании. Также электронный друг сможет присоединиться к владельцу во время просмотра телевизионных программ.

В патентной документации указывается, что от владельца робота-компаньона потребуется и обратная связь. Он должен будет проявлять интерес к своему приобретению и общаться с ним, чтобы устройство чувствовало любовь и заинтересованность. Гаджет будет просить у пользователя зарядить его, и при игнорировании сам начнёт проявлять всё меньше участия к игроку.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Мнение: Правительство чудаков

20.03 / «АвтоВАЗ» провела испытания сборки новой Chevrolet Niva

04.03 / Мнение: Хотели гей-парад? Получайте

06.02 / Умер легендарный голливудский актер

01.04 / Geely Atlas назвали самым популярным китайским автомобилем в РФ

24.03 / Археологи обнаружили изображение загадочного существа

09.03 / Телеведущая Ольга Ушакова стала мамой в четвертый раз

04.04 / Обнародован официальный снимок iPhone SE 2020

16.04 / Обновленную MIUI 12 от Xiaomi показали на скриншотах

20.02 / Стал известен день, когда у принца Гарри и Меган Маркл не будет пути обратно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска