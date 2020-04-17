Помпео назвал условия для переговоров с Россией о контроле над вооружениями

17.04.2020, 19:16, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил российскому коллеге Сергею Лаврову, что Вашингтон намерен основывать любые будущие переговоры о контроле над вооружениями в трехстороннем формате с Пекином.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили последующие шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности, принимая во внимание пандемию COVID-19. Госсекретарь подчеркнул, что любые будущие переговоры о контроле над вооружениями должны быть основаны на концепции президента (Дональда) Трампа о трехстороннем соглашении, которое включает и Россию, и Китай», – сообщил официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, передает РИА «Новости».

Политики также обсудили двусторонние отношения, включая задержание американских граждан, отметил он. Ортагус не пояснил, о каких гражданах идет речь.

Ранее США заподозрили Китай в тайном проведении ядерных испытаний.

Напомним, США хотят подключить Китай к договору о контроле над вооружениями, но согласия Пекина так и не получили. РФ выступает за продление СНВ-3 «без предварительных условий и искусственных затяжек».