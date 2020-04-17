Нацбанк: Цены на продукты питания снизились из-за спада ажиотажа

17.04.2020, 19:10, Новости дня

В Национальном банке Украины зафиксировали падение цен на пищевые продукты, в частности крупы, овощи и фрукты. Об этом говорится в экономических итогах недели, закончившейся 17 апреля (.pdf), которые опубликовали на сайте Нацбанка.

“За последнюю неделю в среднем цены на продукты питания снижались под влиянием спада ажиотажа, адаптации к новым условиям и сбалансированной ситуации на валютном рынке”, – сообщается в отчете НБУ.

В отчете за 17 апреля сказано, что начали дешеветь крупы: гречка подешевела на 0,3%, ячневая крупа – на 0,4%, пшено – на 1,4%, рис – на 0,7%.

“Цены на лимоны также снизились, что отражало укрепление гривны и ослабление спроса на фоне существенного роста цен в предыдущие недели”, – добавили в Нацбанке.

По данным НБУ, за последнюю неделю лимоны подешевели на 9,3%, однако из-за роста цен на бананы и яблоки всего за неделю фрукты подорожали в среднем на 0,2%.

“Вторую неделю подряд продолжалось снижение цены на овощи борщевого набора. Зато росли цены на другие фрукты, в частности яблоки, под влиянием сужения отечественного предложения на фоне карантина”, – говорится в отчете НБУ.

Также Нацбанк фиксирует постепенное снижение цен на лекарственные средства и горючее.

11 апреля министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что в стране “никакого дефицита хлеба не будет”, а внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров. По его словам, рост цен по определенным товарным позициям удалось остановить. Причины роста цен носили, по его мнению, сезонный характер. Первая причина – традиционное предпасхальное подорожание ряда продуктов. Вторая – девальвация нацвалюты. Третья – спекулятивный элемент, заявил Петрашко.

10 апреля глава Киевского областного территориального отделения антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий сообщил, что в ряде торговых сетей Киева прислушались к рекомендациям снизить наценку на товары. На период карантина торговые сети NOVUS, BILLA, VARUS, “ЕКО маркет”, “Велика Кишеня”, “Велмарт” начали продавать некоторые товары с нулевой наценкой. В частности, по такие товары, как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы, гречка, лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца

С 12 марта в Украине действует карантин из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9.30 17 апреля коронавирус подтвержден у 4662 человек в Украине. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 больных уже выздоровели.