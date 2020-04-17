В еврозоне фиксируется беспрецедентное падение экономики – Лагард

17.04.2020, 19:10, Новости дня

В странах еврозоны наблюдается “беспрецедентное падение экономики”. Об этом 16 апреля на видеоконференции Международного валютного и финансового комитета МВФ заявила председатель Европейского центробанка, бывший директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

По ее словам, экономические данные, поступающие из стран еврозоны, указывают на “значительное сокращение производства, а также на быстро ухудшающуюся ситуацию на рынке труда”.

“Неопределенность резко возрастает и будет оставаться высокой, что крайне затрудняет прогнозирование вероятной степени и продолжительности неизбежной рецессии и последующего восстановления [экономики]”, – подчеркнула Лагард.

При этом, добавила она, инфляция в еврозоне остается низкой, прежде всего благодаря резкому снижению цен на энергоносители.

“Ожидается, что инфляция в ближайшем будущем продолжит снижаться, в то время как последствия коронавирусного кризиса в части инфляции в среднесрочной перспективе остаются крайне неопределенными”, – сказано в заявлении главы Европейского центробанка.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. В январе – феврале 2020-го первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены за пределами Китая, в конце февраля – начале марта эпидемия вируса охватила Европу.

В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах мира закрыты многие предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.