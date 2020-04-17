Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса – ВОЗ

17.04.2020, 19:10, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса.

Региональный директор ВОЗ для стран Африки Матшидисо Моэти сказала BBC 17 апреля, что вирус на континенте распространяется из крупных городов в мелкие.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Африке был подтвержден 14 февраля (заразился гражданин Китая, прибывший в Египет). На сегодняшний день на континенте зафиксировали почти 19 тыс. инфицирований и 970 смертей (в Африке в общем живет около 1,3 млрд человек). Наибольшее число заражений – в Алжире, Египте и Марокко.

Показатели заболеваемости в Африке значительно ниже, чем в некоторых странах Европы и США, но как отметила Моэти, многие африканские страны просто не смогут лечить пациентов с коронавирусом.

По данным ВОЗ, в большинстве африканских стран на каждый 1 млн жителей приходится всего около пяти коек в отделениях интенсивной терапии, тогда как на 1 млн жителей Европы – около 4000. Еще одной большой проблемой, по словам Моэти, является нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких, которые нужны тяжелым пациентам с коронавирусной инфекцией.

ВОЗ сосредоточена на профилактике, а не на лечении COVID-19 в Африке, но если коронавирус закрепится на континенте, последствия могут быть гораздо более разрушительными, чем в Европе и США, отметила BBC.

Согласно предварительным прогнозам ВОЗ, в ближайшие три – шесть месяцев может быть инфицировано более 10 млн жителей Африки, по меньшей мере 300 тыс. могут погибнуть, а 30 млн – обнищать.

14 апреля ВОЗ сообщила, что отправила в Африку первый самолет с медицинским грузом, который включает защитные маски, перчатки, защитные очки, халаты, медицинские фартуки, термометры, аппараты ИВЛ и медикаменты. Защитных средств должно хватить для обслуживания около 30 тыс. пациентов в разных африканских странах, отметили в организации.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся в мире превысило 2,18 млн человек, более 556 тыс. из них вылечились, а 147 тыс. умерли.