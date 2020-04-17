Актуальный совет: как отличить волонтера от мошенника

17.04.2020, 19:10, Новости дня

Настоящий волонтёр никогда не придёт без заявки, не попросит денег до покупки, а его личность можно проверить по телефону горячей линии.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в медиа-центре правительства Петербурга.

Отмечается, что добровольцы, которые одеты в специальные жилеты и имеют бейджи с индивидуальными номерами, приносят заказы только по заявке, никогда не просят перевести деньги до того, как доставили покупки и не будут заходить в квартиру, а отдадут пакеты с продуктами или лекарствами на лестнице.

В свою очередь, в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что пока не отмечено случаев мошенничества под личиной волонтерства.

Сообщается, что с 27 марта 3213 петербуржцев выразили желание стать волонтерами, 2014 из них уже прошли аккредитацию и обучение.

В РФ зафиксировано 32 008 случаев заболевания, из них 4070 за минувшие сутки. 2590 человек выздоровело, 273 скончались.