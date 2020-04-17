Светличная подозревает, что из-за квартиры родные хотят сжить ее со света

17.04.2020, 19:10, Новости дня

Вот уже три недели РФ живет дома, а врачи круглые сутки борются с эпидемией XXI века – новым коронавирусом.

Поклонники с тревогой следят за новостями о состоянии здоровья Александра Васильева и Надежды Бабкиной.

Недомогание с признаками ОРВИ почувствовала и 79-летняя легенда советского кино Светлана Светличная – она уже сдала тест на COVID-19.

В этот же период времени актриса обнаружила, что у нее дома кто-то разбил градусник, и решила, что за всем этим стоят ее родственники.

Светличная подозревает их в желании поскорее отправить ее "на тот свет" ради квартиры.

"Я смерти не боюсь. Я боюсь своих родных", – признается звезда советского кино.

Что показал тест на коронавирус, который сдала Светлана Светличная? Что рассказывают те, кто уже переболел коронавирусом в тяжелой форме?

Как себя чувствует самая тяжелая женщина Любовь Нурдинова из Тюмени, которой благодаря стараниям врачей за два месяца удалось сбросить 200 килограммов?

Можно ли самому диагностировать его, задержав дыхание? И есть ли в РФ города, куда еще не проникла эта зараза?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".