 

Баку готов принять матчи чемпионата Европы по футбола и в следующем году

17.04.2020, 19:10, Новости дня

Столица Азербайджана Баку подтвердил готовность принять матчи чемпионата Европы по футболу. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана уведомила об этом УЕФА.

Баку должен был принять четыре матча чемпионата Европы 2020. Но в связи с пандемией коронавируса первенства континента было перенесено на следующий год. УЕФА рассчитывает, что встречи пройдут в тех же 12 городах, что и было запланировано..

Баку подтвердил свою готовность провести четыре встречи. Также матчи должны пройти в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Донецк и Горловка подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ

05.03 / Ученые выяснили, как предотвратить инсульт

25.03 / Moody’s понизило прогноз по росту экономики в РФ на 1%

12.02 / Facebook: Заблокированы десятки аккаунтов, которые российская разведка использовала против Украины

11.02 / Derby Telegraph – в Сибири лучше — россиянка объявила войну плохим британским дорогам

18.02 / Airbus A380 «боком» приземлился во время шторма «Дэннис» в Великобритании

27.02 / Asahi Shimbun – визит Абэ в Россию на 9 мая может подать миру «неправильный сигнал»

22.02 / Сандерс — России – держитесь подальше от американских выборов

27.02 / У вице-президента Ирана обнаружили коронавирус

12.02 / HRW призывает власти РФ не злоупотреблять антитеррористическим законодательством

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска