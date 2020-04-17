 

Медики Покровской больницы не готовы к приему пациентов с COVID-19

17.04.2020, 19:09, Разное

Медицинские работники Покровской больницы написали обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову. Они заявили, что учреждение не готово принимать людей с COVID-19.
В своем открытом письме врачи рассказали, что Покровская больница не готова принимать инфекционных пациентов и людей с пневмонией. Они создали проект зонирования, легко осуществляемый за пару дней, но процесс согласования не допускает быстрого воплощения задуманного.

Доктора упрашивают поторопить процесс создания зон в учреждении и аннулировать приказ о карантине в отделениях, ведь постановление приносить лишь нехватку кадров. Медики заявляют, что COVID-19 уже обнаружили у пациентов и у работников.



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