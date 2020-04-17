 

“Он пер как бизон, напролом”: Алена Свиридова родила от молодого манекенщика

17.04.2020, 19:09, Разное

Недавно знаменитая певица Алена Свиридова дала интервью, в котором пояснила о гражданском браке с мужчиной, бывшем на 20 лет моложе её. От него знаменитость родила ребенка.
Откровения Алены Свиридовой состоялись в рамках эфира телепрограммы “Судьба человека”, вышедшей на канале “Россия 1”. История, о которой пояснила певица, произошла во время её съемок в реалити-шоу “Гарем” в Кении. Там она познакомилась с молодым манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, с которым у телезвезды произошел роман. По словам знаменитости, обстановка в месте, где походили съемки, была очень романтичной, а её поклонник отличался редкой отвагой и абсолютным отсутствием страха. “Он, как бизон, попёр напролом”, – так описала страсть парня Свиридова. После интимной близости у них завязались отношения, во время которых поп-звезда поняла, что беременна. Изначально она планировала не рожать, однако определенные обстоятельства все поменяли, и исполнительница все же родила ребенка.

Алена Свиридова прожила в гражданском браке с Дмитрием Мирошниченко четыре года, и отмечает, что супруг был очень хорошим отцом. Впрочем, спустя некоторое время его возраст “взял свое” и он начал больше интересоваться молодыми ровесницами. Певица решила отпустить возлюбленного и они расстались друзьями. Также звезда упомянула, что её ребенок общается с отцом, и она не строит этому препятствий. Об этом сообщает интернет-портал Teleprogramma.pro.



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