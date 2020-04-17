Apple Watch научились спасать тонущего хозяина

17.04.2020, 19:09, Разное

Компания Apple подала заявку на получение патента новой технологии, которая даст возможность «умным» часам спасти тонущего владельца от смерти. О появлении этой функции в шестой версии разработчики ничего не сообщают.

Apple Watch считаются непроницаемыми, но способными отслеживать показатели здоровья во время занятий плаванием или во время купания в ванной. В «умных часах» появилась возможность, которая будет нужна хозяину, если его жизнь подвергнется угрозе в открытых водоемах.

Сначала часы установят, в каком окружении находится человек, а датчики определят соленость воды. Алгоритм спасения запустится, когда процент соли совпадет с его уровнем в водоеме. Гаджет, благодаря списку задач, сначала перепроверит, хотел ли человек купаться сегодня, если нет, то начнется поиск местонахождения. Как только часы осознают, что владелец находится посередине водоема, то начнут подавать тревожные сигналы в службу спасения.

Пока нет информации о защите от ошибочных вызовов, скорее всего, будет повторяться алгоритм, который включается при падении. Когда гаджет падает и ударяется, то происходит проверка, двигается ли владелец, и если нет, то у человека есть 30 секунд, чтобы отключить тревожный вызов. Сейчас Apple занимается регистрацией новой технологии по спасению тонущих людей в патентном бюро, но о ее появлении пока никакой информации нет.