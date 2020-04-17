В Грузии запретили передвижение легковых автомобилей

17.04.2020, 18:50, Новости дня

По всей Грузии с 17 до 21 апреля запрещено передвижение легковых автомобилей с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Данное ограничение не касается перевозки грузов, а также служб обеспечения торговых объектов. При этом становится обязательным использование защитной маски в закрытых помещениях.

Как объяснил на специальном брифинге вечером, 16 апреля пресс-секретарь администрации правительства Ираклий Чиковани, ужесточение карантинных мер стало необходимым ввиду резкого скачка в числе инфицированных коронавирусом за последнюю неделю (170 случаев). Чиковани не исключил введения в стране полного карантина, если со стороны граждан возрастут факты нарушения действующих мер.

Решение властей было принято в преддверии Пасхи – одного из главных для христиан восточного обряда праздников. Несмотря на долгие переговоры с правительством, Патриархия не закрыла пасхальное богослужение для прихожан. При этом как сообщили власти, было принято «совместное решение правительства и грузинской патриархии», согласно которому пасхальное богослужение в Грузии состоится, однако верующие, которые желают присутствовать на литургии, должны прийти в храм 18 апреля до 9 часов вечера и провести там девять часов, т. е. отрезок времени, когда в стране действует комендантский час (с 21:00 до 06.00).

Тем не менее, после того как было озвучено данное «совместное решение», как представители правительства, так и ведущие эксперты-эпидемиологи Грузии призвали прихожан воздержаться от посещения церкви. Вскоре после этого власти объявили временный запрет на передвижение в легковых автомобилях.

Заявление Патриархии

Патриархия Грузии раскритиковала решение властей о запрете передвижения по стране на машинах и заявила, что он не распространяется на служащих церкви.

«Среди населения, духовных лиц и верующих решение правительства вызвало большое недовольство… Данный запрет не был согласован с Патриархией Грузии. Как затем выяснилось в телефонной беседе, духовные лица, певчие, алтарники будут иметь возможность отправиться [на машинах] как на сегодняшние, так и на пасхальные службы в воскресение. К сожалению, пастве такой возможности не предоставлено», – сказано в заявлении патриархии от 17 апреля.

Как сообщают грузинские СМИ, в ряд храмов, где православные христиане сегодня отмечают Страстную Пятницу, священнослужители приехали в автомобилях, в то время как прихожане пришли пешком. Ранее сообщалось, что в Грузии диагноз короновирусной инфекции подтвердился у двух священников.

«Право на жизнь»

Оппозиция и представители гражданского общества выступили с критикой правительства из-за их неспособности добиться соблюдения закона Грузинской православной церковью (ГПЦ).

В оппозиционной «Европейской Грузии» считают безответственным со стороны властей делать какие-либо исключения для ГПЦ.

«Грузия – это не Иран, где представители одной самой крупной религии правят страной и определяют законы, Грузия – это гражданское, секулярное государство, которое управляется Конституцией, где перед законом все равны. Приводить христианскую религию и этот институт (ГПЦ) в качестве оправдания для непринятия мер, которые власти считают обязательными для защиты граждан, является огромной безответственностью», – заявил в своём комментарии депутат Гига Бокерия, один из лидеров «Европейской Грузии».

При этом Омбудсмен Грузии Нино Ломджария 17 апреля призвала власти обеспечить одинаковое распространение карантинных мер на всех граждан, включая тех, которые желают принимать участие в религиозных ритуалах.

«Учитывая тревожный эпидемиологический прогноз, Омбудсмен призывает правительство принять во внимание заявления врачей и эпидемиологов и выполнить свое обязательство, касающееся защиты права на жизнь, путем фактического и немедленного ограничения собраний граждан в любой форме и в любом месте», – говорится в заявлении Омбудсмена.

Статистика

По состоянию на 17 апреля на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 370 человек, при этом 79 из них уже выздоровели, а трое умерли. В то же время сепаратистские власти в Цхинвальском регионе утверждают, что на этой территории не зафиксировано случаев коронавируса. Одновременно в сепаратистской Абхазии, согласно официальным данным, COVID-19 подтвердился у трёх лиц.

В соседних странах ситуация обстоит следующим образом: в Армении – 1,201 инфицированных коронавирусом, из них 402 выздоровели и 19 умерли, в Азербайджане – 1, 283 случаев COVID-19, из них 460 пациентов выздоровели и 15 скончались, в России – 32,008 подтвержденных фактов заболевания, с 2,590 случаями излечения и 273 случаями фатального исхода, в то время как в Турции 74,193 инфицированных COVID-19, из них 7,089 выздоровели, и 1,643– умерли.