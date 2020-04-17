АР: Майкла Коэна, экс-юриста Дональда Трампа, переводят под домашний арест

17.04.2020, 18:50, Новости дня

Бывший адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн будет освобожден из федеральной тюрьмы, чтобы отбыть оставшуюся часть своего срока под домашним арестом в связи с пандемией коронавируса. Об этом Associated Press рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Коэн в настоящее время находится в нью-йоркской федеральной тюрьме, отбывая наказание с мая прошлого года. Он признал себя виновным в нескольких преступлениях, в том числе в мошенничестве с финансированием избирательной кампании и даче ложных показаний Конгрессу. Перед освобождением Коэна на 14 дней поместят в карантин.

После освобождения Коэн отбудет оставшуюся часть срока дома, утверждает источник, говоривший с АР на условиях анонимности. Адвокат должен был выйти на свободу в ноябре 2021 года

Согласно официальным данным, 14 заключенных и семь сотрудников тюрьмы, в которой отбывает наказание Коэн, заразились коронавирусом. Всего же к четвергу положительный результат тестов на коронавирус оказался у 473 заключенных в федеральных тюрьмах и у 279 сотрудников Бюро тюрем. 18 заключенных скончались от коронавируса с конца марта.