Ученые опасаются “волны нейропсихиатрических последствий” COVID-19

17.04.2020, 18:42, Разное

Ученые предостерегают: новый коронавирус SARS-CoV-2 может оказывать разностороннее негативное действие на нервную систему. Согласно новому обзору, есть вероятность, что COVID-19 может непосредственно повреждать нервную ткань. В то же время, вызываемый болезнью стресс способен приводить к различным расстройствам психики.

Обзор «Мы сталкиваемся с сокрушительной волной нейропсихиатрического продолжения COVID-19? Нейропсихиатрические симптомы и потенциальные иммунологические механизмы», выполненный учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего, разместил журнал Brain, Behavior, and Immunity.

Не только стресс

Количество доказательств того, что у нового коронавируса есть прямое поражающее действие на мозг, растет, считают ученые. Психиатр Эмили Тройер (Emily A.Troyer), ведущий автор нового исследования сказала в комментарии порталу Gizmodo:

«Я думаю, все столкнулись со стрессом и страхом, которые вызваны существенными изменениями в обществе и экономике. Мы не хотим умалять значимость этого фактора, но мне и моим коллегам любопытно, испытывают ли люди, у которых развился COVID-19, проблемы помимо связанных с психологическим стрессом, нейропсихиатрические симптомы, являющиеся следствием действия вируса или иммунной реакции на нервную систему».



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Ученые напомнили, что пандемии гриппа были тесно связаны со вспышками повреждений мозга, неустойчивого настроения, мышечных дисфункций. Такие нарушения могли наблюдаться как во время болезни, так и спустя некоторое время.

К настоящему времени уже описано небольшое количество неврологических проблем, связанных с COVID-19: отек мозга, инсульт, эпилептические приступы. Кроме того, многие пациенты сообщают о временной потере обоняния и вкуса.

COVID-19 и нервы. Теории

У исследователей есть несколько теорий, как новый коронавирус может влиять на нервную систему. Они указывают, что вирус может прорываться через гематоэнцефалический барьер – из кровеносных сосудов в головной мозг – и поражать нейроны напрямую. Еще одна теория заключается в чрезмерной реакции иммунной системы на вирус: она может приводить к обширным поражениям и затрагивать головной мозг. Третье предположение – вирус инфицирует иммунные клетки, которые проникают в мозг и становятся причиной воспаления в нем. Последняя – наименее популярная среди исследователей – теория заключается в том, что вирус повреждает микробиом кишечника, что опосредованно негативно влияет на мозг.

Если во время острой инфекции вирус не оказал повреждающего действия на мозг, не исключена отсроченная реакция иммунной системы. Описано, что некоторые вирусы (например, вирус гриппа) могут быть триггерами аутоиммунных поражений нервной системы. Такие процессы могут приводить к мышечной слабости, хронической боли и даже параличам.

Нужно помнить о рисках

Ученые отметили, что сейчас остается очень много открытых вопросов о действии вируса SARS-CoV-2 на нервную систему. Неизвестно, оказывает ли COVID-19 на нее более разрушительное действие, чем тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) и ближневосточный респираторный синдром (БВРС). Но потенциальная опасность «шквала» неврологических последствий инфекции огромна, исходя из размаха текущей пандемии.

Авторы обзора считают, что медицинскому сообществу необходимо напомнить о возможности нервных нарушений на фоне COVID-19. Тогда специалисты смогут вовремя замечать такие нарушения и реагировать на них.

«Мы также хотим, чтобы люди знали, что нервная система может быть вовлечена в COVID-19. Мы надеемся, что люди будут говорить со своими врачами об эмоциональных, поведенческих, когнитивных и сенсомоторных симптомах, которые могут возникать за время болезни», – сказала Тройер.

Она добавила, что не хочет, чтобы люди волновались ещё больше. Главное, им нужно знать, что с врачами нужно говорить обо всех возникающих симптомах.