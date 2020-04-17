Россиянин с коронавирусом поплатился за побег из больницы

17.04.2020, 18:40, Разное

Полиция возбудила уголовное дело в отношении заболевшего коронавирусом россиянина, который сбежал из больницы. Инцидент произошел в подмосковном городе Жуковский, сообщает ТАСС.

Как рассказала начальник пресс-службы подмосковного МВД Татьяна Петрова, своими действиями мужчина создал угрозу массового инфицирования граждан. Беглеца уже задержали и вернули в медучреждение.