 

Два сотрудника “Роскосмоса” умерли от коронавируса

17.04.2020, 18:40, Разное

Трое работников корпорации “Роскосмос” скончались в больнице от пневмонии. У двоих из них был подтвержден коронавирус (COVID-19).

Руководство организации выразило соболезнования семьям, потерявшим близких. Представители “Роскосмоса” пообещали оказать поддержку родственникам умерших, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе корпорации также рассказали, что общее число инфицированных сотрудников составляет 42. Все они работают или работали в Москве и Подмосковье.



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