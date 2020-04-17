 

“Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен”. Лукашенко рассказал, почему в Беларуси не вводят карантин из-за коронавируса

17.04.2020, 18:34, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна идет своим выбранным путем в плане противодействия распространению коронавируса и уже “маленький лучик надежды забрезжил”. Однако за последние сутки в стране зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 – 575 человек.

Лукашенко отметил, что за рубежом Беларусь критикуют за принимаемые меры в борьбе с коронавирусом и отсутствие карантина, но не знают, что происходит в стране. 

“Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают”, – цитирует президента государственное агентство БелТА.

Он подчеркнул, что Беларусь борется с распространением коронавируса очагово, “не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли”.

Лукашенко добавил, что важно понимать, что будет после пандемии, поэтому он принял решение не закрывать страну и не останавливать производство: “Потому что остановить просто, даже можно потом и запустить быстро, только потом будет некуда идти со своей продукцией. Рынки займут другие – более богатые и те, кто быстрее раскрутится”. “Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен”, – добавил Александр Лукашенко.

Белорусский президент утверждает, что в стране не допустили всплеска распространения коронавирусной инфекции. “Самое главное – мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное – не допустили всплеска”, – заявил Лукашенко 17 апреля.

В то же время за прошедшие сутки в Беларуси рекордно выросло количество инфицированных коронавирусом – на 575 человек. Всего в стране на 17 апреля, по официальной информации, 4779 человек с наличием COVID-19, выздоровели и выписаны 342 пациента, умерли 42. Среди заразившихся – 419 медиков.

Население Беларуси – 9,4 млн человек.



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