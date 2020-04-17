 

Власти Японии раздадут гражданам по 1000 долларов. В России в денежной помощи не видят необходимости

17.04.2020, 18:34, Новости дня

Каждый гражданин Японии получит по 100 тысяч иен (926 долларов) в качестве экономической поддержки населения, пострадавшего от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ. 

Изначально власти хотели выплатить 300 тысяч иен (почти 2800 долларов) только домохозяйствам, которые смогут доказать падение своих доходов, однако позднее премьер решил расширить программу поддержки, снизив размер выплат. 

На поддержку экономики в 2020 году правительство Японии потратит 108,2 триллиона иен.

В США сейчас выплачивают по 1200 долларов взрослым жителям и 500 на ребенка. Дональд Трамп объявил о дополнительном антикризисном пакете мер поддержки и призвал Конгресс направить 250 миллиардов долларов на разовые денежные выплаты населению.

Для россиян такая мера финансовой поддержки, как раздача денег, в данный момент не актуальна, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

“Для нас как инструмент проведения денежно-кредитной политики он, конечно, совершенно не актуален. Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но вертолетные деньги через денежно-кредитную политику – это совершенно другое, и в этом нет никакой необходимости в этих условиях”, – сказала Набиуллина.

 

 



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