Назван мощнейший корабль Черноморского флота России

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17.04.2020, 18:30, Разное

Созданный в рамках проекта 1164 «Атлант» крейсер «Москва» назвали самым мощным кораблем Черноморского флота. Военный аналитик Дмитрий Болтенков уверен, что судно прослужит еще несколько лет без потери мощи.
Установленные на крейсере «Москва» противокорабельные боеголовки способны ликвидировать любого противника. Дополнительной особенностью судна является установка С-300Ф «Форт», обеспечивающая воздушную оборону. Черноморский флот РФ не имеет больше подобных кораблей, поэтому «Москву» считают самым мощным крейсером страны.

Бывший руководитель Главного штаба ВМФ РФ Валентин Селиванов прежде высказался в схожем духе. По его мнению, корабль является ведущим сдерживающим инструментом, не дающим возможности сопернику оказаться в акватории Черного моря. У государств, входящих в Североатлантический альянс, отсутствуют аналоги проекта 1164 «Атлант». Четыре года назад указанный выше крейсер признали лучшим среди всех кораблей РФ по уровню боевой подготовки. Борт введен в эксплуатацию еще в начале 80-х и с тех пор он несколько раз модернизировался, но без изменения военного оснащения.



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