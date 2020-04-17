Собянин заявил об обеспеченности медицинской системы Москвы всеми мощностями

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17.04.2020, 18:30, Новости дня

Система здравоохранения Москвы обеспечена дополнительными мощностями как минимум на две недели, в столице удалось создать необходимый «запас прочности». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин Первому каналу.

«Для нас сегодня главная задача – обеспечить на видимую перспективу запас прочности медицинской системы. Сегодня он создан. Сегодня мы спокойно видим, что эта неделя и следующая неделя – мы точно обеспечены дополнительными мощностями», – сказал он в комментарии Первому каналу.

Мэр добавил, что не будет загадывать до конца, но на ближайшую перспективу есть уверенность, что медицинская система справится с задачами, которые перед ней стоят.

Напомним, в РФ за сутки подтвердили 4070 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 008 человек.



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