 

Госдума может разрешить Роскомнадзору блокировать пиратский контент в приложениях

17.04.2020, 18:30, Разное

Представители российской Госдумы снова начали обсуждать законопроект, который касается блокировки пиратского контента в мобильных приложениях. Данный документ заморозили еще два года назад.
Согласно принятым во втором чтении поправкам, Роскомнадзор получит право блокировать пиратские книги, музыку, видеозаписи от собственников приложений и магазинов App Store и Google Play. Сотрудники ведомства могут принудить заблокировать контент оператора или персону, которая обеспечивает публикацию, если владелец программы не реагирует на обращения Роскомнадзора на протяжении суток.

Как передает iReactor, данные поправки отечественных парламентариев могут обрести силу 1 октября нынешнего года. До наступления этого времени политики планируют обсудить вероятные сложности и фактор идентификации нарушителей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / «Чтобы не заплыть жирком»: Татьяна Тарасова и Николай Валуев дали советы школьникам на карантине по поддержанию физической формы

24.02 / Большие висяки

09.03 / Главные события выходных 7-8 марта

31.03 / Новосибирская область и Башкирия ввели режим самоизоляции

15.03 / Максим Галкин записал песню «Когда запахнет сирень» на сербском языке

18.02 / Андрей Разин назвал Сергея Шнурова «самым бездарным поэтом всех времён и народов»

09.02 / Перечислены распространенные ошибки при приеме антибиотиков

06.03 / Это победа: в России выздоровел первый зараженный коронавирусом

06.04 / Тюрьма и «корона»

27.03 / Обвинённому в убийстве аспирантки Олегу Соколову продлили арест на полгода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска