«Самая красивая бабушка Европы» стала волонтером движения «Мы вместе»

17.04.2020, 18:30, Новости дня

Обладательница титула «Самая красивая бабушка Европы» – Grandmama Europe Екатерина Егина присоединилась к штабу волонтеров «Мы вместе» в Рязани.

Екатерина Егина завоевала титул Grandmama Europe в январе 2020 года на соревнованиях в Болгарии, сообщается на сайте Мывместе2020.рф. Женщине 50 лет, она – мама двоих взрослых детей и бабушка, а еще предприниматель в сфере здорового питания и красоты.

«Я раньше никогда не была волонтером. Это мой первый опыт. Я нашла информацию на сайте Мывместе.рф, подала заявку. Знала, что могут потребоваться сутки, чтобы с тобой связался оператор. Но не стала ждать и нашла наш рязанский региональный штаб самостоятельно. Мне хотелось поскорее приступить к работе», – рассказала Егина.

Женщина прошла в рязанском штабе инструктаж, получила дезинфицирующие средства и уже совершила на своей машине первые выезды по заявкам на горячую линию «Мы вместе» с участником волонтерского движения. Егина развозила продукты пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

«Конечно, волонтерская работа придает ощущение значимости. Так приятно видеть, как нам рады, как нас ждут. Все бабушки, к которым мы ездили по заявкам, очень дружелюбные. Они шутят, улыбаются. Особенно мне запомнились слова одной бабушки: «Так бы хотелось вас обнять, если бы не коронавирус», – поделилась своими впечатлениями от первого дня работы обладательница престижного титула.

Егина отметила еще ряд интересных особенностей работы: «В списке покупок, с которыми мы помогаем иногда попадаются интересные записи: масло купить в таком-то магазине, хлеб в таком-то. Но эти магазины находятся в шаговой доступности от домов заказчиков. Никто не посылает ехать в какие-то удаленные точки, не просит что-то сверхсложное».

После размещения поста в Instagram о волонтерской работе Егиной уже написали несколько девушек, которые готовы заняться добровольческой деятельностью. Женщина считает, что в РФ очень много неравнодушных людей, которые хотят помочь в ситуации с пандемией, просто не все они осведомлены об имеющихся возможностях.

Егина обратилась к землякам и жителям других регионов: «Хочу пожелать всем читателям: не оставайтесь равнодушными. Да, все сейчас напуганы, но именно поэтому всем нужно «прижаться друг к другу», образно говоря. Помните, что старикам, особенно одиноким – сейчас страшнее всего. Они дезинформированы, не знают, где правда. Они напуганы, но им не с кем посоветоваться. Одной из бабушек мы оставили брошюру с контактами горячей линии, сказали, что, может быть, это пригодится кому-то из ее родных или друзей. На что бабушка ответила, что ей и передать-то этот листок некому. Это все очень грустно, конечно же. Вот им, этим пожилым людям и нужно подставить плечо поддержки».