Госдума может разрешить Роскомнадзору блокировать пиратский контент в приложениях

17.04.2020, 18:30, Разное

Представители российской Госдумы снова начали обсуждать законопроект, который касается блокировки пиратского контента в мобильных приложениях. Данный документ заморозили еще два года назад.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, Роскомнадзор получит право блокировать пиратские книги, музыку, видеозаписи от собственников приложений и магазинов App Store и Google Play. Сотрудники ведомства могут принудить заблокировать контент оператора или персону, которая обеспечивает публикацию, если владелец программы не реагирует на обращения Роскомнадзора на протяжении суток.

Как передает iReactor, данные поправки отечественных парламентариев могут обрести силу 1 октября нынешнего года. До наступления этого времени политики планируют обсудить вероятные сложности и фактор идентификации нарушителей.