 

Россиянам разъяснили условия выдачи ипотеки под 6,5%

17.04.2020, 18:30, Новости дня

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал условия для получения льготной ипотеки под 6,5% на фоне коронавируса, о которой ранее распорядился президент Владимир Путин.

«Мы приняли такое решение, что до 6,5% будем субсидировать ставку. Это только на первичное жилье, кто первый раз берет эту ипотеку», – сообщил Хуснуллин в программе «Время покажет» на Первом канале, информирует «360».

По его словам, льготная ипотека распространяется на жилье комфорт-класса, то есть власти ограничивают цену, за которую граждане смогут взять квартиру или дом.

«Жилье стоимостью до восьми миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и до трех миллионов – по всей стране», – добавил вице-премьер.

Напомним, президент Владимир Путин на совещании правительства по поддержке строительной отрасли предложил создать специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса.



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