 

Божена Рынска показала результат новой пластической операции

17.04.2020, 18:30, Разное

Известная российская журналистка Божена Рынска показала результат новой пластической операции. Она сделала блефаропластику, подкорректировав разрез глаз и форму век.
Информацией о пластической операции Божена поделилась со своими поклонниками в социальной сети. Там же она призналась, что изначально не планировала рассказывать и тем более показывать результат. Передумать заставила работа хирурга, который превзошёл все ожидания журналистки. Именно под впечатлением от операции и конечного результата Рынска решила поделиться не только фотографиями до и после процедуры, но и выразить слова благодарности доктору.

Поклонники начали массово интересоваться у Божены, сколько длилась операция, как дорого обошлось улучшение и сколько по продолжительности шла реабилитация. Журналистка не стала скрывать и рассказала, что процедура проводится под местным наркозом и длилась всего полтора часа. При этом она заплатила 120 тыс. рублей, а восстановление заняло две недели.



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