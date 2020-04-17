 

Божена Рынска показала результат новой пластической операции

17.04.2020, 18:30, Разное

Известная российская журналистка Божена Рынска показала результат новой пластической операции. Она сделала блефаропластику, подкорректировав разрез глаз и форму век.
Информацией о пластической операции Божена поделилась со своими поклонниками в социальной сети. Там же она призналась, что изначально не планировала рассказывать и тем более показывать результат. Передумать заставила работа хирурга, который превзошёл все ожидания журналистки. Именно под впечатлением от операции и конечного результата Рынска решила поделиться не только фотографиями до и после процедуры, но и выразить слова благодарности доктору.

Поклонники начали массово интересоваться у Божены, сколько длилась операция, как дорого обошлось улучшение и сколько по продолжительности шла реабилитация. Журналистка не стала скрывать и рассказала, что процедура проводится под местным наркозом и длилась всего полтора часа. При этом она заплатила 120 тыс. рублей, а восстановление заняло две недели.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Мнение: Эпидемия – это просто

10.03 / Прохор Шаляпин не переживает по поводу падения курса рубля

19.03 / Компания Huawei открыла в России предзаказы на линейку смартфонов P40 Lite

11.02 / Алла Пугачева восхитила гостей премьеры «Лед 2» своим молодежным образом

07.02 / Российские ученые создали проект-тренажер для отработки тактики современного боя

30.03 / «Лукашенко издевается»

18.03 / Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса

13.02 / Роскошь и громкие скандалы стали привычным образом жизни для Стефании Маликовой

19.03 / Скандалы: «Было больно, и я просто закрыла глаза»

14.04 / Раиса Рязанова о Павле Прилучном: «Он мог кардинально меняться»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска