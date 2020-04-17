В США зафиксировали сильнейшую за 12 веков засуху

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17.04.2020, 18:16, Новости дня

На юго-западе США зафиксировали самую сильную за последние 1200 лет засуху, она оказалась на 47% сильнее из-за антропогенного изменения климата, утверждают ученые.

Гидроклиматолог Парк Уильямс из Колумбийского университета и его коллеги создали климатическую историю региона за последние 800 лет, передает «Популярная механика».

Для этого они использовали годичные кольца деревьев на 1586 участках в западной части США и на северо-западе Мексики.

Уильямс отметил, что особо разрушительной засухой был период примерно с 1575 по 1593 годы. Засуха, вероятно, способствовала распространению болезней у местных жителей, которых заразили испанские конкистадоры.

Отмечается, что более низкие температуры поверхности Тихого океана создают атмосферные волны, блокирующие тихоокеанские штормы и не позволяющие им дойти до юго-западной части Северной Америки. В результате этого сокращается количество осадков.

В 2019 году осадков было больше, отметили ученые. Но в 2020 году засуха вернулась.

Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов заявил, что таяние вечной мерзлоты и засухи могут нанести основной урон благополучию России, а ущерб от наводнений скорее спровоцирован неверным подходом к строительству.



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