 

В США зафиксировали сильнейшую за 12 веков засуху

17.04.2020, 18:16, Новости дня

На юго-западе США зафиксировали самую сильную за последние 1200 лет засуху, она оказалась на 47% сильнее из-за антропогенного изменения климата, утверждают ученые.

Гидроклиматолог Парк Уильямс из Колумбийского университета и его коллеги создали климатическую историю региона за последние 800 лет, передает «Популярная механика».

Для этого они использовали годичные кольца деревьев на 1586 участках в западной части США и на северо-западе Мексики.

Уильямс отметил, что особо разрушительной засухой был период примерно с 1575 по 1593 годы. Засуха, вероятно, способствовала распространению болезней у местных жителей, которых заразили испанские конкистадоры.

Отмечается, что более низкие температуры поверхности Тихого океана создают атмосферные волны, блокирующие тихоокеанские штормы и не позволяющие им дойти до юго-западной части Северной Америки. В результате этого сокращается количество осадков.

В 2019 году осадков было больше, отметили ученые. Но в 2020 году засуха вернулась.

Ранее завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов заявил, что таяние вечной мерзлоты и засухи могут нанести основной урон благополучию России, а ущерб от наводнений скорее спровоцирован неверным подходом к строительству.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Суперсовременная больница в Коммунарке приняла первых пациентов из “подозрительных” стран

15.04 / В Общественной палате призвали изменить формат проверок в метро

17.04 / Рекордный прирост больных COVID-19 в России фиксируется шестой день подряд

17.03 / Двое украинских военных получили ранения на Донбассе – штаб ООС

07.04 / Ахметов за год потерял $3,2 млрд и откатился с 272-го на 875-е место в рейтинге Forbes

13.02 / Московский суд выписал Twitter 4-миллионный штраф

15.04 / Названа дата обмена пленными между Киевом и Донбассом

18.02 / В Роснефти оценили санкции США против подразделения компании

08.03 / Неизвестные напали на участниц “женского марша” в Бишкеке, организаторов акции задержали

07.02 / Минэнерго накажет сотрудников за попытку купить наклейки с оскорблением Обамы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска