 

Два сотрудника предприятий Роскосмоса умерли от коронавируса

17.04.2020, 18:16, Новости дня

Двое сотрудников предприятий Роскосмоса с положительным тестом на коронавирус умерли, еще один с подозрением на COVID-19 скончался от пневмонии, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«По состоянию на 17 апреля, общее число работников предприятий космической промышленности, зараженных новой коронавирусной инфекцией 2019-NCOV, достигло 42 человек. Из них четыре выздоровели, два специалиста – 62 и 68 лет, – скончались в больницах», – отметили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Там добавили, что сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет.

«От лица руководства госкорпорации и от себя лично я хотел бы принести соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Мы окажем им всю необходимую поддержку», – сказал заместитель гендиректора «Роскосмоса» Олег Фролов.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о заразившихся коронавирусом сотрудниках ракетно-космической отрасли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Медицинские маски подорожали в 35 раз в аптеках Курской области

07.02 / Разумков заявил, что после истории с прослушкой Гончарука охрана просит его посетителей сдавать телефоны

13.02 / Чемпионат Европы по биатлону перенесен из Эстонии из-за теплой погоды

14.03 / Названа причина посадки в Казани рейса Москва – Челябинск

21.02 / США отчаянно понадобились иммигранты

03.04 / Нефть Brent подорожала до 34 долларов за баррель

22.02 / Украина остановила подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

27.02 / 10 самых ненадежных автомобильных брендов 2020 года

21.02 / Задержан президент Федерации хоккея Москвы

29.03 / В США от коронавируса COVID-19 умер младенец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска