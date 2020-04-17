Два сотрудника предприятий Роскосмоса умерли от коронавируса

17.04.2020, 18:16, Новости дня

Двое сотрудников предприятий Роскосмоса с положительным тестом на коронавирус умерли, еще один с подозрением на COVID-19 скончался от пневмонии, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«По состоянию на 17 апреля, общее число работников предприятий космической промышленности, зараженных новой коронавирусной инфекцией 2019-NCOV, достигло 42 человек. Из них четыре выздоровели, два специалиста – 62 и 68 лет, – скончались в больницах», – отметили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Там добавили, что сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет.

«От лица руководства госкорпорации и от себя лично я хотел бы принести соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Мы окажем им всю необходимую поддержку», – сказал заместитель гендиректора «Роскосмоса» Олег Фролов.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о заразившихся коронавирусом сотрудниках ракетно-космической отрасли.