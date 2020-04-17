 

Два сотрудника предприятий Роскосмоса умерли от коронавируса

17.04.2020, 18:16, Новости дня

Двое сотрудников предприятий Роскосмоса с положительным тестом на коронавирус умерли, еще один с подозрением на COVID-19 скончался от пневмонии, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«По состоянию на 17 апреля, общее число работников предприятий космической промышленности, зараженных новой коронавирусной инфекцией 2019-NCOV, достигло 42 человек. Из них четыре выздоровели, два специалиста – 62 и 68 лет, – скончались в больницах», – отметили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Там добавили, что сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет.

«От лица руководства госкорпорации и от себя лично я хотел бы принести соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Мы окажем им всю необходимую поддержку», – сказал заместитель гендиректора «Роскосмоса» Олег Фролов.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о заразившихся коронавирусом сотрудниках ракетно-космической отрасли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Станции переливания крови в Южно-Сахалинске нужны доноры

14.04 / «Яндекс.Карты» стали отслеживать очереди в магазинах

02.04 / Минздрав Украины ввел единый протокол лечения COVID-19

31.03 / Объявлена дата премьеры смартфонов Honor 30 и Honor 30 Pro

07.02 / Баскетбол. “Химки” прервали серию поражений в Евролиге, обыграв “Црвену Звезду”

05.03 / ФРС вводит новый стрессовый буфер капитала для крупных банков США

05.02 / Звезду сериалов “Великолепный век” и “Восточные сладости” Коча приговорили к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы

04.04 / В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу

06.04 / Мишустин о россиянах за рубежом: Мы никогда не бросим наших людей

16.02 / Американских генералов приперли к стенке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска