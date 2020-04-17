Тело в дело: Ким Кардашьян представила пикантные кадры новой бельевой съемки

17.04.2020, 18:15, Разное

Отдыхать на карантине Ким Кардашьян не приходится: она находится в замкнутом пространстве вместе с четырьмя детьми, испытывая на себе все тяготы материнства, успевая при этом записывать ролики в поддержку своей линии косметики KKW Beauty, а также презентуя рекламные кампании своего бельевого бренда Skims. Новую линейку, Stretch Rib, она показала как в профессиональной съемке, так и в домашних условиях.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)16 Апр 2020 в 9:51 PDT

Skims Stretch Rib – элегантная, вдохновленная спортом коллекция мягкого ребристого нижнего белья, которое выравнивает контуры тела. Приобрести новые модели, которые выполнены в трех цветах и в размерах от XXS до 5X, можно 21 апреля, – говорится в сообщении Skims в Instagram.

Ким Кардашьян В феврале этого года бренд Skims вышел на новый уровень – появился в Nordstrom, причем, на открытии в универмаге в Нью-Йорке появилась сама Ким. Новостью о том, что она лично посетит бутик, реалити-звезда поделилась в соцсетях за несколько часов до самого визита. Но преданные поклонники Ким начали собираться у входа в универмаг задолго до этого – с 2:30 утра. Первые 50 покупателей Skims оказались самыми везучими – они смогли сделать фото с Кардашьян, а некоторые и получить свою покупку на кассе у нее из рук.

Представить свой бренд в Nordstrom – это мечта. Я так взволнована, что все его гости смогут почувствовать, попробовать и испытать, что такое Skims. И именно благодаря вам, ребята, наш бренд стал тем, чем он является сегодня,

– сказала Кардашьян. Напомним, в 2019 году она запустила бренд корректирующего нижнего белья всех оттенков кожи Kimono. Через пару дней на нее обрушились с критикой японцы, которые оскорбились подобным использованием названия их национального достояния. В знак протеста в соцсетях стал набирать популярность хэштег #KimOhNo. И спустя неделю Ким сдалась под натиском обвинений, объявив о перезапуске бренда и тем самым мирно уладив конфликт. Она представила бренд Skims, в коллекциях которого есть модели размеров от XXS до 5XL.