 

Скандал посреди пандемии: как за один день Эллен Дедженерес стала главным злодеем Голливуда

17.04.2020, 18:15, Разное

Как выяснило издание Variety, съемочная команда шоу Ellen сейчас переживает не самые простые времена. И дело совсем (или не совсем) в коронавирусе. Дедженерес продолжает снимать свое шоу из дома, но вместо того, чтобы привлечь к работе тех, кто трудился над проектом до пандемии (некоторые из них более 17 лет!), она наняла новую команду.

За последний месяц сотрудники шоу – более 30 человек – не получили ни единого письма от руководства, которое бы объясняло им дальнейшие условия работы, оплату труда и другие подобные вопросы. Кроме того, сотрудники проекта были шокированы, узнав, что для съемок шоу из своего дома в Калифорнии Эллен наняла сторонних специалистов с теми же навыками, что и у членов ее команды. Только четверо человек из первоначального состава продолжили работать с Дедженерес над новыми выпусками программы.

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Публикация от Ellen DeGeneres (@theellenshow)15 Апр 2020 в 6:07 PDT

На прошлой неделе исполнительные продюсеры все же связались с сотрудниками и сообщили, что урежут всем зарплаты на 60%, даже несмотря на то, что шоу продолжает в том же объеме выходить в эфир.

Члены съемочной команды, давшие комментарий Variety на условиях анонимности, подчеркивают, что такое поведение Дедженерес совершенно не соответсвует посылу ее шоу – «будьте добрее». Кроме того, о том, что Эллен продолжает снимать программу, команда узнала из соцсетей – последний раз полную зарплату им платили 16 марта, после чего сказали, что проект уходит на карантин всвязи с ситуацией с коронавирусом. Еще одни выплаты были 30 марта, но уже по сокращенной ставке.

Эллен пока никак не комментировала ситуацию. Команда же продолжает добиваться подробных разъяснений от исполнительных продюсеров шоу – сокращают их или как?



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