Новый комплекс РЭБ “Былина” сможет обнаружить даже диверсантов противника

17.04.2020, 18:09, Разное

Россия готовится в среднесрочной перспективе начать поставлять войскам новый комплекс РЭБ “Былина”. У него широкие возможности за счёт применения искусственного интеллекта, аппаратура сможет обнаружить даже диверсантов противника.

Отмечается, в настоящий момент дата поступления РЭБ “Былина” в войска РФ назначена на 2025 год. Это довольно продолжительный срок, но ожидание окупится в техническом плане. Аппаратура повысит свою эффективность сразу на 40-50%, что является серьёзным показателем. При этом основной её особенностью станет использование искусственного интеллекта. Современное поле боя насыщенно сигналами самого разного уровня и предназначения. Все их должна новая система гасить, лишая противника возможности оперативно действовать.

Техника должна влиять на радиоволны разного уровня, и при этом не нарушать связь между собственными войсками. Именно для этого и применяется ИИ. Он должен в течение нескольких секунд определить все радиоэлектронные средства, проанализировать их происхождение и предложить наилучшее решение. При этом известно, новинка сможет работать комплексно со многими аналогичными системами, создавая целую сеть в необходимом квадрате. Для этого не понадобится участие оператора. Электроника сможет самостоятельно работать без человека.

Военный эксперт Виктор Мураховский пояснил и о ещё об одной особенности РЭБ “Былина”. Он отметил, техника получит высокую чувствительность и сможет демаскировать не только крупные объекты, представляющие собой наземные и воздушные боевые единицы, но и диверсантов противника. Чувствительности разработки будет хватать, чтобы зафиксировать маломощные персональные рации пехотинцев, пишет ПолитЭксперт.