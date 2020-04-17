 

В Сети рассекретили новые рендеры iPhone 12 Pro Max

17.04.2020, 18:09, Разное

В Сети полностью рассекретили новые рендеры самого большого и наиболее дорогостоящего смартфона от компании Apple. Речь идет об iPhone 12 Pro Max, диагональ дисплея которого получит 6,7 дюйма.
Достоверная компьютерная модель флагманского устройства от “яблочной” корпорации была продемонстрирована на просторах интернета известным инсайдером Максом Вайнбахом, занимающим должность главного редактора XDA Developers. Блогеру удалось получить доступ к чертежам iPhone 12 Pro Max, хотя он не называет их окончательными, поскольку к премьере смартфона дизайн может измениться.

Судя по представленным рендерам, грядущая новинка с 6,7-дюймовым дисплеем сможет получить “плоский” дизайн, напоминающий iPhone 5S, большую камеру с четырьмя сенсорами, тонкие рамки. iPhone 12 Pro Max обзаведется уменьшенной “челкой” и смарт-коннектором, скрывающимся в слоте для SIM-карты. Официального анонса новой флагманской линейки от американского производителя следует ожидать осенью этого года.



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