Названы вероятные производители смартфона с камерой на 192 Мп

17.04.2020, 18:09, Разное

Разрешение фотокадров, сделанных на камеру смартфона с камерой на 192 Мп, составит 16 000 на 12 000 точек. Первыми могут выпустить такой гаджет компании Realme или Oppo.

Информатор из Индии Судханшу Амбхоре обнародовал в мировой Сети скриншот, который подтвердил разрешение 16 000 x 12 000 пикселей изображений, сделанных камерой смартфона, обладающей разрешением 192 Мп. По мнению этого инсайдера, такой мобильный девайс первыми могут выпустить на рынок известные бренды Oppo или Realme. Технологические разработки данных фирм обладают одним и тем же пользовательским интерфейсом в стоковом приложении камеры. Согласно скриншоту, снимок в этом разрешении имеет размер 36 Мп, а объектив характерен диафрагмой F/1,7.

Источники предположили, что первый смартфон, оснащенный камерой на 192 Мп, выйдет уже в мае нынешнего года, но при этом у него не будет однокристального флагманского процессора. Поддерживают камеры с подобным разрешением только бюджетные платформы Snapdragon 670 или 765. Не исключается, что предстоящая новинка появится со сдвоенной фронтальной камерой в дисплее.