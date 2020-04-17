Журналиста Polityka тревожит, что Запад в условиях пандемии забыл об «агрессивной России и экспансивном Китае»

17.04.2020, 18:00, Новости дня

На фоне борьбы с коронавирусом на второй план для многих политиков отошли проблемы и трения в отношениях с Россией и Китаем, и зря, предупреждает польский журналист Марек Щверчиньский. В издании Polityka он напоминает, что сущность этих стран не изменилась и свои замыслы они умело прикрывают под видом оказания медицинской помощи Западу. Поэтому, по мнению журналиста, борьба с пандемией не должна ослаблять бдительность и боеготовность европейских союзников.



Reuters

«Россия и Китай пользуются возможностью, чтобы отвлечь внимание от угроз, которые они представляют. Под влиянием пандемии мы также меняем подход к безопасности. Только чтобы не слишком, потому что наивность может дорого нам обойтись», — пишет в издании Polityka польский журналист Марек Щверчиньский.

Ползучая третья мировая война охватывает весь мир. Она не такая, какой люди боялись в течение десятилетий в период холодной войны, но она имеет сопоставимые с ней последствия. Более 120 тыс. человек уже умерли, а когда это всё закончится, возможно, их будет миллион. Страны, где вирус «собирает самый большой урожай», понесут большие социальные и экономические потери. Некоторые правительства будут терпеть поражения, а те, кто выживет, должны будут отчитаться о том, как они защищали граждан и почему это не всегда было эффективно, рассказывает он.

«Армии начали сражаться, но они не воюют в сражениях, к которым их готовили и вооружали. Хотя кризис пришёл издалека, он заставляет нас смотреть на нашу собственную и национальную безопасность с гораздо более близкой перспективы, чем это имело место раньше», — объясняет автор. Он указывает на то, что сейчас для людей главное — что происходит с ними самими, с их семьями, родственниками и коллегами. Они также обеспокоены судьбой страны, масштабами заболевания, количеством смертей, эффективностью здравоохранения и последствиями неизбежного экономического кризиса.



В статье Марек Щверчиньский обращает внимание на то, что из новостей и речей политиков куда-то внезапно исчезли агрессивная РФ и экспансивный Китай, а ведь они были глобальными угрозами номер один как в последние годы, так и на рубеже текущего года. Обе страны пользуются моментом резкого снижения интереса к их предыдущим действиям и, отправляя медикаменты в пострадавшие от кризиса западные страны, стремятся улучшить свой имидж.



Хотя Китай был колыбелью вируса, сегодня он представляет собой резервуар столь необходимых, простых и дешёвых, но при этом неожиданно чрезвычайно дефицитных средств личной защиты и аппаратов. Только самые закоренелые сторонники теории заговора склонны подозревать, что всё, что произошло с декабря, является спланированной атакой на Запад. Сегодня Пекин не только хочет представить себя победителем, но и уже в принципе им и является. Именно Си Цзиньпину сильные мира звонят с просьбами и платят чемоданами, полными долларов США, за маски, президенты и премьер-министры публично благодарят Китай, разъясняет польский журналист.



Дело дошло до того, что, когда эпидемия нанесла удар по самой могущественной стране в мире — США, её лидер, который годами рассматривал Китай как источник всех угроз и называл коронавирус «китайской заразой», позвонил «императору» и спросил его, как сражаться с заболеванием, а затем публично выразил ему большое уважение. Даже если сбудутся оптимистичные прогнозы американских экспертов, коронавирус убьёт больше американцев, чем погибло во Вьетнаме. «Китай, согласно тысячелетней стратегической мысли, выигрывает эту войну без единого выстрела», — с сожалением констатирует польский журналист.



У РФ меньший потенциал кризисной доброты, чем у Китая, поэтому она больше нацелена на создание имиджа. Она направила свою «братскую помощь» туда, где она могла рассчитывать на тёплый прием, и в то же время в место, которое объективно нуждалось в помощи, — в Италию. РФ играет в битву за сердца и умы европейцев в Италии — за то, чтобы они меньше доверяли Брюсселю и друг другу. Москва хочет показать, что она для них ни в коем случае не «экзистенциальная угроза», а рука помощи.



Затем российский Ан-124 «Руслан» приземлился в нью-йоркском аэропорту Кеннеди с медикаментами для наиболее поражённого эпидемией штата — символа Соединённых Штатов. Российская операция носит глобальный характер, и в США можно рассчитывать на тёплые отзывы на самом высоком уровне. Американцы легко запомнят картинку гигантского самолёта на полосе своего самого важного аэропорта. «Суть стратегической борьбы состоит в том, чтобы отрицать догмы, которые «умные» эксперты по вопросам безопасности и генералы впаривали западным обществам годами. Союзником РФ и Китая выступает страх, который отодвигает размышления о будущем на предстоящие недели и месяцы», — доходчиво объясняет автор.



Кризис изменил роль, восприятие и лицо армии. Гражданский фронт сегодня в сто раз важнее любых стратегических учений. НАТО и американцы в Европе, не задумываясь, их отменили, когда появилась угроза пандемических жертв. Главнокомандующие гарантируют, что силы находятся в режиме готовности, но никто не может представить, как это будет выглядеть в ситуации двойной угрозы, продолжает он. На этот раз самый мощный военный союз в мире подвергся ещё одной быстрой адаптации и взял на себя посредничество в поставках медицинских материалов. Оказалось, что большие самолёты нужны не для того, чтобы осуществлять высадку десанта, а для транспортировки незначительных с военной точки зрения грузов. Сегодня армия выполняет роль багажного радио-такси, а государственные компании — роль государственных агентов, которые в спешке покупают самые необходимые товары и грузят их в арендуемые НАТО гражданские самолёты из РФ и Украины.



«Появились совершенно новые сети и новые механизмы, которые определят, защитим ли мы себя от угроз нового типа. Потому что мы уже знаем, что есть невидимые враги, такие же опасные, как российские «Искандеры». Мы знаем, что армия не будет в состоянии защитить нас от них. Мы также знаем, что в этой войне каждый должен быть солдатом, иначе все или слишком многие из нас умрут. Как только мы начинаем собираться с мыслями после того, как волна пандемии прошла, многое может измениться в нашем подходе к безопасности, и, возможно, это будет происходить в течение очень долгого времени. Конечно, глубина этого размышления зависит от того, насколько сильно болезнь и её экономические последствия в конечном итоге ударят по нам», — рассуждает Марек Щверчиньский



Однако эпидемия наивности после победы над коронавирусом, которая рано или поздно произойдёт, станет его самым опасным эффектом. Ни Россия, ни Китай не исчезнут и не изменят свою политику после прекращения или спада пандемии, для этого нет никаких фундаментальных причин. В течение нескольких лет они могут корректировать свои действия, ведь они сами будут несколько затронуты кризисом, и им также придётся сначала позаботиться о себе, но, безусловно, в меньшей степени, чем Западу, потому что авторитарной власти не нужно ни слушать граждан, ни заботиться о них, объясняет автор.



Мастера политики свершившихся фактов и хищного оппортунизма не спят. Запад, занятый сам собой, с армией, делегированной для борьбы с эпидемией, с испуганным и недееспособным обществом, с правительствами, действующими в панике и под давлением, является чрезвычайно лёгкой целью. Можно видеть, что механизм воздействия на информацию был запущен. Как в Китае, так и в РФ полным ходом запущен процесс дезинформации, нацеленный на иностранные государства, а настоящих данных об эпидемической ситуации в этих странах не стоит ждать.



«Когда на горизонте появится более удобный случай для того, чтобы «проверить» на прочность единство НАТО в Восточной Европе или силу США в западной части Тихого океана? Будет ли легко в Североатлантическом совете получить согласованный ответ на любое агрессивное движение со стороны РФ или Китая, когда помощь только что поступила из этих стран? Смогут ли американцы, перегруженные бременем эпидемии и связанной с ней безработицей, поддержать военное участие в тысячах километров от их домов, если потребуется вмешательство?» — задаётся рядом вопросов автор.



«Несмотря на видимость всеобщего нежелания проведения военных операций, риск возникновения конфликта резко возрастает, когда система расшатана пандемией. Поэтому предстоящие недели и месяцы должны стать временем повышенной бдительности и военной готовности, а не только противоэпидемических мер», — резюмирует в издании Polityka польский журналист Марек Щверчиньский.