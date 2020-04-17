 

Украина в мае может получить $2 млрд от МВФ – Гетманцев

17.04.2020, 17:54, Новости дня

Первый транш от Международного валютного фонда Украина может получить в мае. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом 16 апреля заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев.

“Мы ожидаем до конца года $4 млрд. Первый транш будет до $2 млрд, и это будет в мае”, – сказал депутат.

В марте директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что принятие Верховной Радой законопроектов о рынке земли и совершенствовании системы урегулирования банковских проблем позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с Украиной о кредите.

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности в первом чтении приняли 30 марта. Этот документ, среди прочего, сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому.

31 марта 2020 года Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения”. Законопроект предусматривает, что рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов страна может получить от МВФ $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи будет увеличена до $8 млрд.

Ожидается, что законопроект, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам, будет рассмотрен во втором чтении после 21 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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