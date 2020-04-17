“Выстроится очередь из кредиторов, которые будут предлагать деньги”. Нардеп от “Слуги народа” рассказал, как МВФ спасет Украину

17.04.2020, 17:54, Новости дня

Народный депутат из фракции “Слуги народа” Александр Трухин считает критически важным продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом он заявил в интервью “Фактам”, опубликованном 16 апреля.

“МВФ – надежный и прогнозируемый партнер. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы получить помощь. Сегодня выполнено 99% условий, которые нам выставили. МВФ нас никогда не подводил и мы никогда не подводили МВФ, поэтому с огромной долей вероятности можно говорить, что мы получим эти деньги. К тому же у нас, кроме МВФ, есть много международных партнеров, ожидаем подтверждения возможного финансирования и от них”, – сказал депутат.

Трухин добавил, что МВФ является ключевым, но не единственным партнером Украины.

“МВФ не единственная организация, с которой мы сотрудничаем. После получения кредита МВФ остальные партнеры будут сами выстраиваться в очередь и предлагать нам деньги под очень низкие процентные ставки. МВФ для них — лакмусовая бумага”, – уверен он.

Депутат добавил, что Украина также планирует “мобилизовать деньги на внутреннем рынке и взять займы на внешнем рынке”.

Для продолжения сотрудничества с МВФ Украина обязалась открыть рынок земли (этот закон уже принят), а также принять законопроект, запрещающий возвращение национализированных банков предыдущим владельцам. Среди прочего, документ сделает невозможным возврат национализированного “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении после 21 апреля.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов страна может получить от МВФ $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи будет увеличена до $8 млрд.

После получения транша от МВФ Украина может рассчитывать на помощь ЕС, Всемирного банка и других финансовых организаций.