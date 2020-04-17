 

Украинский нардеп Рудык заявил, что вылечился от коронавируса

17.04.2020, 17:54, Новости дня

Внефракционный народный депутат Украины Сергей Рудык заявил, что вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном 17 апреля в Facebook.

“Было два негативных тесты, сделанных методом ПЦР, и я с уверенностью могу сказать, что я этот недуг одолел”, – сказал нардеп.

Он также подчеркнул, что компьютерная томография показала, что с легкими у него “все нормально”.

“Сегодня 17 апреля, ровно месяц с той злосчастной сессии Верховной Рады Украины, когда, скорее всего, кто-то из моих “куршавельских” коллег принес эту заразу в Раду и никому об этом не сказал. Но бог все видит, думаю, он расставит все на свои места. …Всем, кто делал все возможное и невозможное, чтобы побольше людей заболели, – из-за своих непрофессионализма, невежества, нежелания помогать другим – пусть икнется”, – отметил Рудык.

Все буде добре!!! Головне вірити, надіятися і любити!!!

Posted by Serhiy Rudyk on Reede, 17. aprill 2020

6 апреля народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура сообщил, что коронавирус обнаружили у восьми коллег. Это три представителя фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” (Виталий Борт, Игорь Киселев и Александр Лукашев), два члена фракции “Слуга народа” (Руслан Горбенко и Владимир Ватрас), двое внефракционных (Анна Скороход и Сергей Рудык), а также представитель группы “Довіра” Сергей Шахов. Шахов и Горбенко уже вылечились.

Публично свое заражение коронавирусом подтверждали Шахов (он инфицировался первым из нардепов), Горбенко и Скороход.

В декабре 2019 года в Китае началась вспышка COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на утро 17 апреля коронавирус подтвержден у 4662 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 больных уже выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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