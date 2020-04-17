Глава Карелии ограничил въезд на территорию республики
17.04.2020, 17:53, Новости дня
Глава Карелии Артур Парфенчиков своим указом ограничил въезд на территорию республики. Так, с 22 апреля въезд из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет осуществляться через КПП.
«С 00.00 часов 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности въезд на территорию республики Карелия из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Соответствующий указ подписал сегодня», – написал Парфенчиков на своей странице в соцсети Вконтакте.
Ранее сообщалось, что Парфенчиков находится на третьем месте в рейтинге глав российских регионов по успешности борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Напомним, в РФ за минувшие сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, таким образом количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек.
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