Глава Карелии ограничил въезд на территорию республики

17.04.2020, 17:53, Новости дня

Глава Карелии Артур Парфенчиков своим указом ограничил въезд на территорию республики. Так, с 22 апреля въезд из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет осуществляться через КПП.

«С 00.00 часов 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности въезд на территорию республики Карелия из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Соответствующий указ подписал сегодня», – написал Парфенчиков на своей странице в соцсети Вконтакте.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков находится на третьем месте в рейтинге глав российских регионов по успешности борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, в РФ за минувшие сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, таким образом количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек.